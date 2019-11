Late beslissing over Mazraoui

„We kunnen nog geen uitsluitsel geven. De diagnose is dat het niet ernstig is, dat er geen letsel is. Het is een kneuzing die hem wel belemmerd in zijn bewegen. Of het snel genoeg herstelt om te kunnen starten of erbij te zijn, zullen we op de dag van de wedstrijd zien.”

Mazraoui viel zaterdag halverwege de tweede helft van de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo uit met een knieblessure. Trainer Ten Hag kan zijn rechtsback goed gebruiken in Stade Pierre-Mauroy. Hij kan zeker geen beroep doen op de geschorste verdedigers Daley Blind en Joël Veltman.