Geen nieuwe besmettingen bij renners in Giro

Wel testte een staflid van de ploeg Astana positief op het virus. Hij is in quarantaine gegaan. Er werden 484 tests uitgevoerd.

Aanvankelijk zou er alleen op beide rustdagen in de Giro worden getest. Op de eerste rustdag leverde dat twee positief geteste renners (Steven Kruijswijk en Michael Matthews) op, terwijl zes stafleden van diverse ploegen besmet bleken. Afgelopen maandag was één renner (Fernando Gaviria) en een staflid van AG2R positief. Toen was al besloten vaker te testen.

De Giro gaat donderdag verder met de achttiende etappe, een zware bergrit. Onderweg van Pinzolo naar Laghi di Cancano moet onder meer de Stelvio worden beklommen. Het is vermoedelijk de zwaarste etappe van deze Giro. De verwachting is dat het parcours van de twintigste etappe wordt gewijzigd. Volgens nog onbevestigde berichten worden de beklimmingen van de Agnello en de Izoard geschrapt wegens coronamaatregelen in Frankrijk en de verwachte sneeuw.