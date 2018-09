Everton in handen van Iraanse miljardair

Dat meldt Everton via de officiële kanalen.

Moshiri wil zijn betrokkenheid met de club nog verder vergroten. Zijn belang moet stijgen naar 77,2 procent in 2019. De afgelopen twee jaar pompte de zakenman al ruim honderden miljoenen ponden in de club, tot op heden zonder grote resultaten. Zo vielen verschillende aankopen, waaronder Davy Klaassen erg tegen. De voormalig Ajax-speler is inmiddels al vertrokken naar Werder Bremen.

Brands

Ook qua trainers was het onrustig in het blauwe deel van Liverpool. Ronald Koeman werd door tegenvallende resultaten ontslagen en Sam Allardyce werd afgelopen zomer alweer vervangen door de nieuwe coach Marco Silva.

Silva’s spelersgroep wordt samengesteld door Marcel Brands, de technisch manager die over kwam van PSV. Brands kreeg een grote zak Britse ponden tot zijn beschikking, met Richarlison van Watford als eerste product. Daarnaast versterkte hij Everton onder meer met Yerry Mina, Lucas Digne en André Gomes (huur) van Barcelona.

Nieuw stadion

De 63-jarige clubeigenaar wil na de spelersgroep ook fors investeren in de accommodaties van de club. Moshiri heeft een stuk grond in de haven van Liverpool op het oog. Daar moet een nieuw stadion gebouwd worden ter waarde van zo’n 300 miljoen pond, ter vervanging van het legendarische Goodison Park uit 1892.

Moshiri verkocht eerder zijn minderheidsbelang in Arsenal om zich volledig op Everton te kunnen richten.