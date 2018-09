Maradona wil met schone lei beginnen: ’Ik ben 14 jaar ziek geweest’

„Ik wil Dorados geven wat ik verloor toen ik ziek was”, vertelde hij volgens Het Nieuwsblad de 200 aanwezige journalisten, daarbij verwijzend naar zijn drugsgebruik in het verleden. „Ik was 14 jaar ziek. Nu wil ik de zon zien, ik wil ’s nachts naar bed. Ik ging zelfs nooit naar bed. Ik wist niet eens wat een kussen was. Daarom heb ik het aanbod van Dorados geaccepteerd.”

Bekijk ook: Maradona van hot naar her

Maradona gooide zijn hart op tafel, maar zijn verhaal was niet altijd even samenhangend: „Mensen kunnen veel dingen zeggen, maar ik ging bergafwaarts, ik at mezelf op, het was een stap achteruit en voetbal is een stap voorwaarts. Dat is allemaal veranderd dankzij mijn dochters”, zei hij. „Nu focus ik me volledig op het voetbal en ik wil hier lang blijven.”

Hart en ziel

Hij vervolgt: „Ik ben hier niet voor een wandeling gekomen, of voor een vakantie. Ik ben hier om met hart en ziel te werken”, verklaarde hij, hoewel El Diego niet wil dat hij beschouwd wordt als de verlosser van het Mexicaanse voetbal. Dorados de Sinaloa bengelt momenteel onderin de Mexicaanse tweede klasse, er wacht ’Pluisje’ dus een zware taak.

Maradona grijnsde toen hij een Dorados-trui met zijn oude nummer 10 erop kreeg en grapte met journalisten dat hij klaar was om ’elk liedje te zingen dat je wilt’. Hij vertelde ook dat hij voorstellen had afgewezen van de presidenten van Bolivia en Venezuela, zijn vrienden Evo Morales en Nicolas Maduro, om hun nationale teams te coachen.

Trainerscarrière

Maradona, die in 1986 met Argentinië het WK won, is er nog niet in geslaagd als coach zijn successen als speler te herhalen. Van 2008 tot 2010 was hij bondscoach van Argentinië. Daarna coachte ’Pluisje’ Al-Wasl (2010-2012) en Al-Fujairah (2017-2018) in de Verenigde Arabische Emiraten. In mei van dit jaar zette hij nog zijn handtekening onder een driejarig contract bij het Wit-Russische Dinamo Brest.

Momenteel is Dorados de Sinaloa 13e in de Mexicaanse tweede klasse (van de 15 clubs).