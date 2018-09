Competitieduel Barcelona in VS heel dichtbij

La Liga, de hoogste klasse in Spanje, heeft aan de Spaanse voetbalbond toestemming gevraagd om het duel tussen Girona en Barcelona eind januari in het Hard Rock Stadium in Miami te laten afwerken.

„Barcelona, Girona en La Liga hebben toestemming gevraagd om op 26 januari de onderlinge wedstrijd in Miami te laten spelen”, aldus een verklaring van La Liga.

Het spelen van de wedstrijd in Amerika komt voort uit de overeenkomst die La Liga heeft afgesloten met sport- en mediamultinational Relevent. Het is de bedoeling dat een paar keer per jaar duels uit de Spaanse competitie in de VS zullen worden gespeeld.