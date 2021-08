Feyenoorder Tyrell Malacia niet geïnteresseerd in ’interesse’ van Ajax: ’Niet voor niets bijgetekend’

Malacia verscheen woensdag op een persconferentie voor het thuisduel van donderdag met FC Luzern in de derde voorronde van de Conference League. Feyenoord verdedigt een voorsprong van 3-0 in De Kuip. Onderschatting ligt mogelijk op de loer. „Maar ik verwacht niet dat wij dat als team toelaten”, zei de verdediger, die twee maanden geleden zijn contract tot medio 2024 verlengde.

Malacia maakte een goede indruk in de voorbereiding en in de drie Europese duels. „Het is mooi dat ik die complimenten krijg, maar het is nog niet genoeg”, beseft hij. „Er zijn genoeg dingen die nog beter kunnen. Ik wil nog belangrijker zijn voor het team. Daar werk ik zelf hard aan en ik merk dat het elke week beter gaat.”