Italië in paniek: nationale ploeg in diepe crisis

Maandagavond verloor een zwak Italië zijn tweede groepswedstrijd van de Nations League met 1-0 in Portugal, waardoor het amper één wedstrijd van zijn laatste negen partijen kon winnen: alleen een oefenpot tegen Saudi-Arabië werd met winst afgesloten.

De 1-0-nederlaag van maandagavond op bezoek bij Portugal is de zoveelste opeenvolgende klap die La Squadra Azzurra te verwerken kreeg. De neerwaarste spiraal begon in november vorig jaar toen Italië zich in de play-offs voor het WK liet ringeloren door Zweden. „De Zweedse vloek”, noemt La Gazzetta dello Sport het. „Het doelpunt van Johansson heeft de deur naar de hel van het Italiaanse voetbal op 10 november 2017 geopend. Sinds die wedstrijd in Zweden is Italië in een diepe crisis weggezakt.”

Koude douche

Italië miste voor het eerst in zestig jaar een WK voetbal. 2018 bracht tot dusverre allesbehalve beterschap. Een nederlaag tegen Argentinië (2-0) en een gelijkspel (1-1) tegen Engeland in maart. Een nipte zege (2-1) tegen Saudi-Arabië in de eerste interland onder Mancini in mei, gevolgd door een nederlaag tegen Frankrijk (3-1) en een gelijkspel tegen Nederland (1-1) in juni. Allemaal sterke tegenstanders, maar het deed Italië wel afglijden naar de 21e plaats op de FIFA-wereldranglijst. De slechtste ranking in de geschiedenis van Italië. „We zijn nu echt wel diep gezakt.”

„De komst van Mancini heeft nog niet voor een ommekeer kunnen zorgen”, aldus La Gazetta. „Tegen Saoedi-Arabië was het niet overtuigend, tegen een dominant Frankrijk kregen we een lesje van de toekomstige wereldkampioen. De start van de Nations League zou ons duidelijk maken of we mochten hopen op een revival van ons nationaal elftal, maar in de laatste daarvan kregen we een dubbele koude douche.”

Nachtmerrie

Italië opende de Nations League met een 1-1-gelijkspel tegen Polen. „Maar dat hadden we vooral te danken aan twee geweldige reddingen van Gigio Donnarumma. Door het gelijkspel mocht vooral Polen zich tekortgedaan voelen.”

Maandag volgde de tweede teleurstelling: een kansloze 1-0-nederlaag tegen een Portugal zonder Ronaldo. „Ondanks de tactische ommezwaai en negen nieuwe basisspelers was het scenario hetzelfde. Italië voetbalde langzaam en voorspelbaar en was soms een speelbal van de tegenstanders. Het eindresultaat had zelfs hoger kunnen oplopen als Donnarumma en Romagnoli niet bij de pinken waren geweest. Samengevat: nul overwinningen in vier officiële wedstrijden en slechts één succes in de laatste negen wedstrijden. Vanaf Zweden onderging Italië een nachtmerrie!”

Met amper één op zes in de Nations League dreigt zelfs de degradatie uit Divisie A. „Dit zijn geen vriendschappelijke potjes die je kan gebruiken om dingen uit te proberen. Als je naar Divisie B zakt, moet je tegen mindere tegenstanders spelen. En dan moet je weer inkrimpen.”