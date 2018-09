Sky Sports zendt interland Engeland in zwart/wit uit

Het is voor het eerst sinds bijna een halve eeuw dat een duel van de Engelse nationale ploeg in het zwart/wit wordt uitgezonden.

Het verzoek komt van de Britse voetbalbond FA, om het 25-jarig jubileum van ’Kick It Out’ te vieren, een campagne tegen racisme in het voetbal die in 1993 werd opgestart.

De Engelsen treffen de Zwitsers in een oefenduel om 21.00 uur.