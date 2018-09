Japan verslaat Costa Rica met klinkende cijfers

Moriyasu zag zijn mannen met 3-0 winnen van de Chilenen. De bondscoach zou afgelopen vrijdag tegen Chili debuteren, maar dat duel ging vanwege de aardbeving in Japan niet door.

Sho Sasaki opende dinsdag in de 16e minuut de score. Halverwege de tweede helft nam Takumi Minamino de tweede treffer voor zijn rekening en in blessuretijd maakte ook Junya Ito nog een doelpunt.

De Japanse selectie bestond, in vergelijking met het wereldkampioenschap in Rusland, uit veel nieuwe spelers. Op het WK strandden de Aziaten in de achtste finales tegen België, dat terugkwam van een achterstand van twee doelpunten: 2-3.

Bij Japan begon FC Groningen-middenvelder Ritsu Doan in de basis.

Bondscoach Akira Nishino vertrok na het WK. Veel ervaren internationals stelden zich niet meer beschikbaar voor de nationale ploeg.