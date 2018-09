Kruijswijk in top drie Vuelta na tijdrit

Rohan Dennis (BMC) won de tijdrit van Santillana del Mar naar Torrelavega (32 kilometer). Simon Yates hield stand en behoudt daardoor de rode leiderstrui.

Van alle klassementsrenners bleek Kruijswijk echter wel de sterkste in de tijdrit, hij werd dan ook vierde snelste van de dag. Zo goed zelfs, dat hij na de race tegen de klok derde staat in het algemeen klassement. Voor de tijdrit stond de Nederlander nog vijfde, maar door zijn uitstekende rit is hij Nairo Quintana en Miguel Lopez voorbij in het algemeen klassement van de Vuelta.

Bekijk ook: Sterke Kruijswijk zorgt voor verbazing

Yates leidt met 33 seconden voor Valverde. Kruijswijk volgt op 52 tellen van de Brit. Wilco Kelderman, zeventiende in de rit, is twaalfde op ruim zeven minuten.

Furieus

Kruijswijk ging furieus van start en was na het eerste meetpunt, na tien kilometer, zelfs 5 seconden sneller dan Dennis. Het verval bleef daarna beperkt. Na zo'n 21 kilometer had hij een achterstand van 24 seconden op de Australische specialist, aan de finish was het verschil 51 seconden. Tussen Dennis en Kruijswijk in werd de Amerikaan Joey Rosskopf tweede en de Spanjaard Jonathan Castraviejo derde. Beiden waren een seconde sneller dan Kruijswijk.

Woensdag gaat de volgende rit over 157 kilometer, met start in Getxo en aankomst in Balcon de Bizkaia.

Bekijk ook: Kruijswijk gelooft niet in wonderen