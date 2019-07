Het vuur brandt bij Kromo: ’Ik ben nog altijd heel gretig’

Ranomi Kromowidjojo Ⓒ EPA

AMSTERDAM - In de bus die haar donderdagavond van het zwembad op het terrein van de Nambu University naar het atletenhotel elders in Gwangju bracht, had Ranomi Kromowidjojo even de tijd voor een moment van bezinning. Naast teleurstelling bespeurde de zwemster naar eigen zeggen van binnen ook een fikse portie gretigheid, nadat ze met haar negende tijd naast een finaleplek op de prestigieuze 100 meter vrije slag had gegrepen. „Ik voel dat het vuur van binnen nog altijd brandt. Momenten als deze maken me enorm gretig.”