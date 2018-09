Kruijswijk: ’Je weet het nooit...’

Hij zag de leider in het klassement, Simon Yates, ook een goede race tegen de klok rijden. „Hij heeft het goed gedaan. Maar er is nog een week te gaan en in de derde week weet je het nooit...”, zegt hij tegen Eurosport.

Bekijk ook: Kruijswijk in top drie Vuelta na tijdrit

Maar dat Kruijswijk het zo goed deed in de tijdrit, kwam niet uit de lucht vallen. „Dit is qua resultaat een van de beste tijdritten in mijn carrière. Het parcours lag mij goed en ik had me goed voorbereid. We hadden de juiste informatie van tevoren om deze tijdrit aan te pakken.”

Te snel gestart

En dus ziet het er prima uit voor de renner van LottoNL-Jumbo. „We hebben vertrouwen voor de komende dagen.”

Na het eerste meetpunt, had de Nederlander zelfs de snelste tijd. Dat was niet helemaal de bedoeling. „Ik wilde goed vertrekken. Bij het eerste tussenpunt zag ik dat ik de beste tijd had. Toen dacht ik: ik heb iets verkeerd gedaan. Het bleek ook wel dat ik iets te snel was gestart. Vanaf dat punt heb ik zo gedoseerd mogelijk proberen te rijden”, legde Kruijswijk uit.

In die missie slaagde hij. „Ik wist dat het parcours goed voor mij zou zijn. Quintana en Lopez zijn toch wat minder geschikt voor dit parcours. Al met al een goede dag dag voor mij, een vierde plaats is heel erg mooi.”