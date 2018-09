Fosu-Mensah terug in basiselftal Jong Oranje

De verdediger ontbrak donderdag tegen Jong Engeland wegens een knieblessure, maar kan in de thuiswedstrijd tegen Jong Schotland weer meespelen.

Jeremiah St. Juste moet door de rentree van Fosu-Mensah met een plaats op de reservebank genoegen nemen. Het team van bondscoach Erwin van de Looi is verder ongewijzigd.

Jong Oranje neemt in groep 4 van de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2019 na zeven speelronden de tweede plaats in met 12 punten. Jong Engeland leidt met 17 punten. Tegenstander Jong Schotland is derde met 11 punten.

Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor het eindtoernooi.