Sterke Kruijswijk zorgt voor verbazing

„Ik had de verschillen niet zo groot verwacht. Het plan was wel om snel te starten, maar dat is wel altijd een risico natuurlijk. Het pakte goed uit”, aldus Engels, die Kruijswijk in de tijdrit de vierde tijd zag neerzetten. In het klassement is de kopman van LottoNL-Jumbo nu derde.

Engels durfde dinsdag nog niet echt te denken dat er in de laatste vijf dagen van de Vuelta nog meer in zit voor Kruiswijk, die 52 seconden achterligt op de Britse klassementsleider Simon Yates en 19 tellen op de Spanjaard Alejandro Valverde.

„Hij is hier via de Tour de France gekomen. Ik denk niet dat hij nog een dag slecht zal zijn, maar het is ook niet zomaar vanzelfsprekend dat hij altijd beter is dan de rest. We hebben nu nog een paar lastige aankomsten bergop. Die jongens die nog voor hem staan zijn daar tot nu toe wel steeds beter in geweest”, aldus Engels.

„Het staat redelijk dicht bij elkaar. Overrompelen wordt moeilijk. Het zal veel volgen zijn en dan hopen op een slotklim op betere benen dan de rest. Mentaal gezien kan hij voordeel halen uit deze tijdrit. Vandaag was hij van de klassementsmannen de beste.”