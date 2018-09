Ploegleider Yates: ’Mooi van Kruijswijk’

De Nederlander Steven Kruijswijk werd vierde en staat in het klassement nu derde, op 52 tellen van Yates.

„Dit was niet de verwachting, maar ik moet zeggen dat je nooit kunt zeggen wat je verwacht van een tijdrit. Je weet nooit hoe de vorm van de dag van een renner is en hoe dat uitpakt”, aldus White.

„Het is nog altijd een zeer ’close’ gevecht en dat zal zo blijven. Wat ik mooi vind is dat Steven en de anderen steeds dichter in de buurt van elkaar zijn gekomen, waarmee het gevecht om de plaatsen twee, drie, vier en vijf intenser gaat worden. Iedereen heeft nu dezelfde belangen.”