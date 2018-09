’Ons stadion is een nachtmerrie’

Voorzitter Aurelio De Laurentiis vindt dat het stadion van zijn eigen club niet voldoet. „Het Stadio San Paolo is een nachtmerrie. Ik ga zorgen dat er een nieuw stadion komt, maar dat duurt nog wel twee jaar”, aldus De Laurentiis tegen Corriere dello Sport.

Bari ligt 250 kilometer bij Napels vandaan. De Laurentiis zegt dat hij elke Europese thuiswedstrijd 1000 bussen regelt en betaalt.

Napoli neemt het in de groepsfase van de Champions League op tegen Liverpool, Paris Saint-Germain en Rode Ster Belgrado. De UEFA geeft aan nog geen verzoek van Napoli ontvangen te hebben.

De burgemeesters van Napels en Bari zien allebei niets in de plannen van De Laurentiis. „Zijn voorstel is ondenkbaar. Napoli speelt gewoon in het Stadio San Paolo”, aldus burgemeester Luigi de Magistris van Napels tegen Radio Marte.

Antonio Decaro, zijn collega in Bari, denkt dat het plan helemaal niet uit te voeren is. „Ik ben de onvoorspelbaarheid van de voorzitter van Napoli inmiddels wel gewend. Volgens mij moeten teams gewoon in hun eigen stad voetballen. Bovendien heeft ons stadion helemaal geen licentie van de UEFA omdat ons elektrische systeem niet aan de voorwaarden voldoet”, vertelde hij tegen Radio Kiss Kiss Napoli.