Dramatische nederlaag Jong Oranje

Deelname aan het EK Onder-21 is zo goed als uit zicht voor Jong Oranje. De ploeg van Erwin van de Looi verloor dinsdag in Doetinchem, mede door een blunder van Feyenoord-doelman Justin Bijlow, met 1-2 van de leeftijdsgenoten uit Schotland en moet nu hopen op een wonder.