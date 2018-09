Teleurstelling bij Til: ’Dan is het klaar’

„We hebben geprobeerd om te winnen, maar kregen in de laatste vijf minuten een doelpunt tegen en dan is het klaar”, stelde de teleurgestelde middenvelder van AZ in gesprek met FOX Sports.

„We waren niet geconcentreerd, maar desondanks kwam Schotland er niet vaak uit. Maar omdat wij kleine foutjes maakten, konden zij uiteindelijk twee keer scoren.”

Til baalde dat Jong Oranje Schotland niet stuk kon spelen en ook niet mee kon in het fysieke spel van de tegenstander. „Het was veel beuken, veel duels. Volgens mij was het ook niet leuk om naar te kijken, er was weinig sprake van voetbal. Dan moet het op karakter, maar ook dat lukte niet.”

