Analyse: baanrenner Matthijs Büchli verdient plek in olympische ploeg

Matthijs Büchli in actie tijdens het onderdeel sprint op de wereldkampioenschappen baanwielrennen. Ⓒ ANP

De hoge heren van de Nederlandse Wieler Unie (KNWU) gaan vanaf nu de koppen bij elkaar steken en over het olympische lot beslissen van Matthijs Büchli. De belangrijkste vraag is: kan de 27-jarige sprinter het verschil maken voor een gouden medaille op de teamsprint tijdens de Olympische Spelen? Het antwoord is ja.