Van de Looi: ’Dat is goedkoop’

„Om een kans te maken moesten we drie duels winnen. De eerste daarvan is al verloren. Het enige wat kunnen doen is ons revancheren, meer zit er niet in”, aldus Van de Looi in gesprek met FOX Sports.

Bekijk ook: Dramatische nederlaag Jong Oranje

„Deze nederlaag was onnodig en daar is moeilijk mee te leven. Desondanks ligt de schuld bij onszelf. Ik heb heel veel dingen gemist. Je zag het al in het begin. Niet alert, niet de ’tweede’ bal winnen, dan houdt het op. Zij komen één keer in ons strafschopgebied en scoren twee keer. Dat is niet te geloven. Dat moeten we onszelf verwijten.”

Van de Looi doelde onder meer op de blunder van Justin Bijlow, die de bal kinderlijk eenvoudig weggaf en vervolgens vanaf grote afstand werd verschalkt.

„We kwamen op een ongelooflijk slechte manier op 0-1. Vervolgens moesten we alle risico’s nemen en hadden we ook een goede fase. Mede dankzij de invallers, die voor energie zorgden, konden we de 1-1 maken. Dan verwacht je dat je ook die tweede gaat maken, maar uiteindelijk valt hij aan de andere kant. Dat kun je je niet voorstellen.”

Van de Looi wilde het feit dat hij niet over Justin Kluivert en Donny van de Beek kon beschikken niet als excuus gebruiken. De twee mogen uitkomen voor Jong Oranje, maar hielden afgelopen week de bank warm bij het grote Oranje.

„Dat ga ik niet als excuus gebruiken. Dat is goedkoop. We moeten onszelf gewoon voor onze kopslaan. Ook met deze spelers moeten wij van Schotland winnen.”