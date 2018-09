Kelderman emotioneel na tijdrit Vuelta

De kopman van Sunweb klokte op het 32 kilometer lange parcours tussen Santillana del Mar en Torrelavega ’slechts’ de zeventiende tijd. „Dit is het blijkbaar. Ik heb alles gegeven en voor mijn gevoel ging het ook best goed, maar schijnbaar was dat niet zo.”

Kelderman begon de Vuelta sterk en leek op weg naar een topklassering, maar door tijdverlies na pech en enkele mindere dagen vindt hij zichzelf nu terug op plek twaalf, op ruim zeven minuten van rodetruidrager Simon Yates.

„Misschien is de pijp een beetje leeg en gaat het nu gewoon bergafwaarts met me”, stelde Kelderman in gesprek met de NOS, ondertussen vechtend tegen de tranen.

„Het is gewoon jammer. Ik heb keihard getraind en had hoger ingezet, maar je moet ook kijken waar ik vandaan komen. Het is gewoon een moeilijke periode geweest. Ik heb het voor mezelf even teruggehaald. Als ik bedenk hoe ik een paar maanden geleden op de bank zat, mag ik al trots zijn dat ik hier sta.”

Kelderman hoopt in het restant van de Vuelta nog om dagsucces te kunnen strijden. „Er komen nog paar mooie etappes aan. We zien het wel. Ik wil altijd voor het hoogst haalbare gaan, maar ik moet beseffen dat ik ook maar gewoon een mens ben. Het lijkt altijd heel makkelijk te gaan bij mij, maar ik heb er gewoon heel hard voor gewerkt. Dan is het teleurstellend dat het er niet uitkomt.”

