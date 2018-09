Feyenoord-doelman gebeten hond bij Jong Oranje

„Natuurlijk wijt ik dit aan mezelf. Het begon vandaag bij mijn fout. Daardoor kwamen we in een moeilijke situatie. Ik heb in de kleedkamer ook sorry gezegd tegen de jongens”, aldus de Feyenoord-goalie in gesprek met FOX Sports.

„Er ontstond een twijfelmoment tussen mij en Pablo Rosario”, beschreef Bijlow de tegengoal. „Ik had eerder kunnen komen. Uiteindelijk wilde ik de bal met mijn binnenkant wegspelen, maar ik raakte hem verkeerde en de bal belandde in de voeten van de spits, die van veraf raak schoot.”

Het duurde na afloop even voordat Bijlow voor de camera verscheen. „Ik heb het moment in de kleedkamer nog even afgespeeld in mijn hoofd. Op het veld moest ik het snel vergeten en me weer focussen, maar nu had ik even een rouwmomentje. Voor de rest heb ik vandaag weinig te doen gehad, maar dat is ook het moeilijke aan keepen.”