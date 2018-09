Spanje vernedert WK-finalist Kroatië

Met zes spelers die ook in actie kwamen in de verloren WK-finale met Frankrijk (4-2), waren de Kroaten totaal niet opgewassen tegen het ontketende Spanje.

Halverwege leidde Spanje al met 3-0. Eerst kopte Saúl fraai raak. Daarna schoot Marco Asensio er twee in. Bij de 3-0 deed hij dat via de rug van doelman Lovre Kalinic, die het doelpunt daarom formeel op zijn naam kreeg. Na de hervatting scoorden Rodrigo, Sergio Ramos en Isco.

Spanje is na twee duels nog ongeslagen in de Nationas League. Eerder deze week werd met 2-1 gewonnen van Engeland.

Voor Kroatië was het duel met de wereldkampioen van 2010 de eerste wedstrijd in poule 4 van Divisie A van de nieuwe competitie. Vijf dagen terug speelde de ploeg van bondscoach Zlatko Dalić in een vriendschappelijk duel met 1-1 gelijkgespeeld tegen Portugal.