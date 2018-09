België nieuwe nummer één na zege

Vrijdag zette België, de nummer drie van het WK, Schotland in een oefenwedstrijd al met 4-0 aan de kant. De Rode Duivels stijgen door de zege naar de eerste plaats op de FIFA-ranking.

De eerste twee doelpunten in Reykjavik vielen dinsdag in de eerste helft. Eden Hazard benutte na een klein half uur spelen een strafschop na een overtreding op Romelu Lukaku. De sterke spits nam in de 31e minuut de tweede treffer voor zijn rekening. Lukaku stond op de juist plaats om de bal na een harde kopbal van Vincent Kompany in het doel te werken.

Lukaku scoorde na een voorzet van Dries Mertens in de 81e minuut opnieuw. De aanvaller van Manchester United heeft nu 43 doelpunten gemaakt voor de Belgische ploeg.

Voor IJsland was het al de tweede ruime nederlaag op rij in de Nations League. Zwitserland was zaterdag met 6-0 te sterk.

België en Nederland spelen dinsdag 16 oktober in Brussel een oefenwedstrijd tegen elkaar.