Advocaat neemt Petrovic mee

De thuiswedstrijd tegen FC Emmen zondag zal Advocaat nog aan zich voorbij laten gaan, waarna hij direct na het weekend wordt gepresenteerd bij FC Utrecht. Tegen FC Emmen zullen Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys de wedstrijdcoaching voor hun rekening nemen.

Zoals te doen gebruikelijk neemt Advocaat een assistent mee, met wie hij een sterke vertrouwensband heeft. In het verleden waren dat vaak Bert van Lingen en Cor Pot.

Ditmaal heeft Advocaat gekozen voor Petrovic. De Montenegrijn assisteerde Advocaat eerder al tijdens diens bondscoachschap van Servië. Ook bij Sunderland was Petrovic werkzaam als assistent van Advocaat. De oud-speler van onder andere RKC Waalwijk en PSV, waar Advocaat zijn trainer was, was laatstelijk actief in de Eredivisie als hoofdtrainer van ADO Den Haag, waar hij op 7 februari 2017 vanwege tegenvallende resultaten werd ontslagen.

Ook de baan bij ADO Den Haag had hij aan Advocaat te danken. Die was toen technisch adviseur bij de club en schoof Petrovic als nieuwe trainer naar voren.