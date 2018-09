Trendbreuk Ferrari met keuze voor Leclerc

De Monegask viert volgende maand zijn 21e verjaardag en wordt in 2019 de op één na jongste coureur ooit bij het beroemdste team op de grid. Alleen de vroeg overleden Ricardo Rodriguez was begin jaren zestig nog jonger dan Leclerc als coureur van het Italiaanse team.

Bekijk ook: Leclerc naast Vettel bij Ferrari

Leclerc is sinds 2016 onderdeel van het talentenprogramma van Ferrari. Dit jaar maakt hij tijdens zijn debuutseizoen in de koningsklasse namens Sauber veel indruk met onder meer vijf eindklasseringen in de top-10. Kimi Räikkönen (38), nu nog tweede man achter Sebastian Vettel bij Ferrari, rijdt op zijn beurt de komende twee seizoenen voor Sauber.

De loopbaan van Leclerc zit al jaren in een stroomversnelling. Twee jaar geleden werd hij wereldkampioen in de GP3 Series, vorig seizoen was hij de beste in de Formule 2. Tot 2014 reed hij jarenlang in de karts en kwam hij ook Max Verstappen veelvuldig tegen. In hun laatste kartingjaar eindigde Leclerc achter de Nederlander als tweede in de strijd om de wereldtitel in de KZ-klasse.

Bekijk ook: Räikkönen van Ferrari naar Sauber

Beide jonge coureurs reden in het Europese Formule 3-kampioenschap voor het team van Frits van Amersfoort. Volgend jaar concurreren de twee namens Ferrari (Leclerc) en Red Bull Racing (Verstappen) mogelijk dus opnieuw om de bovenste plaatsen. Zeker als de bolide van Verstappen, met de Honda-motor, dan meer competitief is dan de huidige RB14. Leclerc zal moeten aantonen dat hij binnen Ferrari meer kan dan louter de bijrol vervullen, zoals Räikkönen dat de laatste jaren naast Vettel deed.