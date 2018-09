’Gemis van Luiten is een enorme tegenslag’

„We hebben Amerika in een hoek gedrukt dat ze het als een vernedering voelen wanneer ze verliezen”, zegt Padraig Harrington. Ⓒ FOTO ANP

SPIJK - Je mag inmiddels best zeggen dat Padraig Harrington kind aan huis is in het KLM Open. De 47-jarige Ierse golfer viert deze week een jubileum met zijn tiende deelname. Na zijn tweede plaats in de Tsjechische Masters van drie weken terug is de vorm aanwezig en hoopt hij op The Dutch in Spijk wél de zege op te strijken.