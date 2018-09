Spanje euforisch na totale ontmanteling van Kroatië

Nadat de Spanjaarden eind maart Argentinië onder de voet liepen (6-1), haalde het elftal van Luis Enrique dinsdagavond in Elche uit tegen Kroatië: 6-0. De Kroaten leden de grootste nederlaag uit de historie van het land. Een 5-1 nederlaag tegen Engeland gold tot het treffen met de ontketende ploeg van Enrique als zwaarste verlies.

„We speelden een spectaculair goede wedstrijd en rondden een briljante week goed af. We hebben twee geweldige wedstrjden gespeeld”, zei Marco Asensio. De middenvelder van Real Madrid was goed voor een doelpunt en drie assists.

Luis Enrique stuurt zijn ploeg. Ⓒ EPA

Vorige week rekende Spanje op Wembley al af met Engeland: 1-2. „We hebben twee teams getroffen, die zeer ver zijn gekomen tijdens het WK. Deze zeges zijn belangrijk met het oog op het bereiken van de finalefase van de Nations League”, aldus Asensio.

Luis Enrique was natuurlijk een tevreden bondscoach. „Het is moeilijk om er een kritiekpuntje uit te halen na wat ik vandaag heb gezien. We speelden op zo’n ongelooflijk hoog niveau. Ongeveer alles wat ik zag, stond mij aan”, zei Enrique.

Spanje maakt korte metten met Kroatië. Ⓒ Marca

Marca was er als de kippen bij om het succes te bejubelen. „We zijn terug”, kopte de Spaanse sportkrant. „Met deze zege heeft Spanje een signaal afgegeven aan de rest van het continent.