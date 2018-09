Brazilië haalt uit in oefenduel

Sterspeler Neymar maakte de openingstreffer, uit een strafschop. Bij de rust stond het 3-0. Vrijdag was de vijfvoudig wereldkampioen ook al te sterk voor de Verenigde Staten. Dat duel eindigde in 2-0.

Richarlison, de Braziliaanse aanvaller die afgelopen zomer voor zo'n 45 miljoen euro door Everton werd overgenomen van Watford, scoorde bij zijn eerste optreden als basisspeler twee keer. Philippe Coutinho en Marquinhos maakten de andere doelpunten.

Neymar gaat tegen de grond. Ⓒ EPA

De voetballers van de Verenigde Staten wonnen ditmaal wel. Tyler Adams besliste het oefenduel met Mexcio in Nashville met een doelpunt in de 71e minuut: 1-0. Mexico speelde met een jonge, onervaren ploeg, zonder ook de PSV'ers Hirving Lozano en Érick Gutiérrez. De Mexicaan Ángel Zaldívar kreeg rood, waarna Adams kort daarop scoorde.

Remise voor Tagliafico

Colombia en Argentinië kwamen in East Rutherford niet tot scoren. Bij beide ploegen zaten interim-bondscoaches op de bank. José Pekerman stapte vorige week op bij Colombia, terwijl de Argentijnse bond nog op zoek is naar een opvolger voor Jorge Sampaoli. Beide landen traden niet aan in hun sterkste formaties. Bij Argentinië droeg Ajacied Nicolas Tagliafico de aanvoerdersband.