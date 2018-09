Politie grijpt in bij verjaardag Barça-aanvaller

Een bron van de Spaanse krant meldt dat de 23-jarige aanvaller van FC Barcelona een feestje gaf in de exclusieve Madrileense nachtclub Tiffany's. Aan het einde zou er een discussie zijn ontstaan over de rekening van 16.000 euro.

De 22-jarige El Haddadi, die zo’n veertig gasten had uitgenodigd, weigerde weigerde in eerste instantie de rekening te betalen, omdat hij de kosten te hoog vond. Nadat de politie tussen beide was gekomen, rekende hij alsnog af.

El Haddadi gold als een groot talent bij FC Barcelona, maar zijn doorbraak bleef de afgeopen jaren uit. Het afgelopen jaar leende de Catalaanse club hem uit Deportivo Alaves. Het seizoen ervoor bracht de Spaanse Marokkaan door bij Valencia.