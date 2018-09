Nadal, Federer en Djokovic kopiëren wereldranglijst

De top drie van de wereldranglijst ziet er namelijk precies zo uit als tien jaar geleden na de US Open. Rafael Nadal is de nummer één van de wereld, gevolgd door Roger Federer en Novak Djokovic.

De Serviër pakte afgelopen zondag voor de veertiende keer een grandslamtitel. Daarmee evenaarde hij Pete Sampras. Alleen Roger Federer en Rafael Nadal, met respectievelijk twintig en zeventiende grandslamtitels, hebben meer Majors veroverd dan de Serviër.

Een andere overeenkomst tussen 2008 en 2018 is de namen van de grandslamwinnaars. Tien jaar geleden namen Federer, Djokovic en Nadal de gehele productie voor hun rekening. In dat jaar won Djokovic de Australian Open, Nadal op Roland Garros en Wimbledon en Federer in New York.

In 2018 pakte Federer de titel in Australië, sloeg Nadal wederom toe op Roland Garros en zegevierde Djokovic in Londen en bij de US Open.

Hoe dominant de drie grootste tennissers van de afgelopen jaren zijn, blijkt wel uit het feit dat sinds 2003 Federer, Djokovic of Nadal altijd een grandslamtoernooi wonnen.