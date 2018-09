Hazard: ’Ik was liever wereldkampioen geweest’

Bekijk ook: België nieuwe nummer één na zege

“In alle eerlijkheid was ik liever wereldkampioen geweest dan nummer één”, vertelde de steraanvaller van Chelsea. „Ons doel nu is ons kwalificeren voor het EK en zo ver mogelijk komen in de Nations League. De coach heeft er ons afgelopen week over gesproken. Het zou mooi zijn als we het eerste land zijn dat die nieuwe trofee kan winnen.”

Romelu Lukaku was een soortgelijke mening toegedaan als Hazard. “We zijn eerste van de wereld, maar we hebben geen prijs in onze handen. Het belangrijkste is dat we constant blijven presteren. Iedereen ziet ons als een van de best voetballende ploegen van de wereld. We krijgen respect alleen moeten we nu ook prijs zien te pakken”, liet de beresterke aanvaller van Manchester weten.

België strandde tijdens het WK in de halve finales. Frankrijk bleek met 0-1 te sterk. Hazard & co zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. Eerst werd Schotland met 4-0 verslagen, vervolgens moest IJsland er dinsdagavond aan geloven: 3-0.