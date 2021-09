Bauke Mollema geklopt door João Almeida in Luxemburg

Nadat in de finale een vlucht van David Gaudu geneutraliseerd was, ging Mollema als eerste van het uitgedunde peloton de sprint aan. Er was echter niets te doen aan de Portugees van Deceuninck - Quick-Step. Hij won onlangs ook al twee ritten plus het eindklassement in de Ronde van Polen.

Almeida neemt ook de leiding in het algemeen klassement voor Mollema en Marc Hirschi.

Brand wint slotetappe in Ronde van de Ardèche

Lucinda Brand heeft de slotetappe in de Ronde van de Ardèche op haar naam geschreven. De 32-jarige renster van Trek-Segafredo kwam na 81,5 kilometer tussen Le Pouzin en Privas alleen aan. Bijna een minuut na Brand werd Jeanne Korevaar tweede, voor de Australische Lucy Kennedy.

Brand bleef als enige over van een kopgroep in de rit met twee lange beklimmingen. Eerder won de wereldkampioene veldrijden de Ronde van Thüringen, waarin ze ook twee etappezeges boekte, en won ze met haar ploeg de ploegentijdrit in de Giro.

De Amerikaanse Leah Thomas won het eindklassement in de Ronde van de Ardèche. De renster van Movistar had na zeven etappes 9 seconden voorsprong op de Spaanse Mavi Garcia. Pauliena Rooijakkers was op de vierde plaats de beste Nederlandse.