Video - Zuid-Koreaan neemt wraak met briljante panna

Tijdens de interland tussen Zuid-Korea en Chili deelde de aanvaller van Tottenham Hotspur een panna uit aan de middenvelder van het Mexicaanse Morelia. Met een vloeiende beweging speelde Son de verbouwereerde Mexicaan door zijn benen.

Valdes kwam afgelopen week in Zuid-Korea in het nieuws, omdat hij op een foto het spleetoog-gebaar leek te maken. Dit tot woede van veel Zuid-Koreanen. In Koreaanse media werd de actie als racistisch omschreven.

Valdes gaf voor de wedstrijd aan zich van geen kwaad bewust te zijn. “Het is nooit de bedoeling geweest om iemand kwetsen”, zei hij voor de wedstrijd. ”Mocht dat toch zijn gebeurd, dan verontschuldig ik me bij iedereen die zich voelt gekwetst.”