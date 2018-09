NAC wil stadion kopen: ’Volgende stap voor de club

De voetbalclub is een prijs van 5,5 miljoen euro overeengekomen met de gemeente. De afspraak is dat NAC tot 31 mei 2019 het alleenrecht heeft op de koop, om zo ruim de tijd te kunnen nemen voor het zoeken van financiering. "Met de optie tot koop hebben we tijd om tot een gedegen financieringsmodel te komen”, zegt Justin Goetzee, algemeen directeur NAC Breda.

Het stadion werd geopend in 1996 en in 2003 verkocht aan de gemeente toen NAC in ernstige financiele problemen kwam. De gemeente Breda wilde al enige tijd van het stadion af, maar een verkoopprocedure leverde vorig jaar geen passend bod op. "Ondanks het teleurstellende resultaat van de verkoopprocedure met de gemeente Breda in gesprek gebleven om de mogelijkheden te bespreken. We zijn tevreden met de uitkomst van deze gesprekken”, aldus Goetzee.

,,Wij zien het in eigen beheer nemen van het stadion nog steeds als een enorme kans om een volgende stap te zetten in de financiële continuïteit van NAC”, besluit de clubpreses.