Brouwer en Meeuwsen naar kwartfinales WK beachvolleybal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Beachkoppel Brouwer/Meeuwsen naar kwartfinales WK

00:14 uur: Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben bij de wereldkampioenschappen in Rome de kwartfinales bereikt. Het Nederlandse duo was in de derde ronde veel te sterk voor de Italianen Daniele Lupo en Alex Ranghieri: 21-18 21-13.

Brouwer en Meeuwsen, als derde geplaatst in de Italiaanse hoofdstad, waren doorgedrongen tot de laatste zestien door hun landgenoten Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde te verslaan.

De wereldkampioenen van 2013 namen in de eerste set meteen de leiding (4-1) en behielden in het vervolg een marge. In de tweede set stond het binnen de kortste keren 6-0. Brouwer en Meeuwsen zagen die voorsprong geen moment in gevaar komen en benutten bij 20-13 hun eerste matchpoint.

In de kwartfinales nemen de Nederlanders het vrijdag op tegen de Amerikanen Chaim Schalk en Theodore Brunner, opnieuw om 22.00 uur. Brouwer zei bij Ziggo te rekenen op een mooie strijd. "We hebben de afgelopen weken twee keer tegen ze gespeeld. Beide keren wonnen we in een driesetter. We gaan een mooi plan maken", aldus Brouwer, die eigenlijk alleen aan het einde van de eerste set problemen ondervond met de Italianen. "Daarna zeiden we tegen elkaar: nu het gas erop."

Meeuwsen sprak van een taaie tegenstander. "Ik ben blij met de manier waarop we deze wedstrijd hebben gewonnen. We hebben meteen laten zien dat er niks te halen viel. Hopelijk kunnen we dit voortzetten."

De andere vier Nederlandse koppels die de knock-outfase van de WK bereikten werden uitgeschakeld. Onder hen het vrouwenkoppel Katja Stam en Raïsa Schoon, dat als eerste was geplaatst in Rome maar donderdag in de achtste finales onderuit ging tegen Taliqua Clancy en Mariafe Artacho Del Solar uit Australië.

Goede start golfer Besseling op US Open

22.57 uur: Golfer Wil Besseling is goed begonnen aan de US Open, de major waaraan de Noord-Hollander voor het eerst mag deelnemen. Besseling ging op de eerste dag rond in 71 slagen, 1 boven het baangemiddelde. Daarmee staat hij rond de vijftigste plaats, op een moment dat nog veel golfers hun ronde moeten afmaken.

Besseling miste anderhalve week geleden net zijn eerste titel op de European Open door in Hamburg als tweede te eindigen. In de Duitse stad verzekerde hij zich wel van deelname aan de major in Brookline in de staat Massachusetts. Onder anderen de Engelsman Callum Tarren en de Noord-Ier Rory McIlroy leiden voorlopig met 67 slagen.

Britse turnbond verkoos succes boven veiligheid van sporters

20.48 uur: Britse turn(st)ers werden jarenlang systematisch onderworpen aan fysieke en mentale mishandeling, zo blijkt uit een onafhankelijk onderzoek. Volgens het onderzoek heeft gymnastiekbond British Gymnastics het winnen van medailles en het behalen van internationaal succes geplaatst boven de veiligheid van jonge gymnasten, die fysiek en mentaal werden mishandeld.

Onderzoekster Annie Whyte onthulde de systematische misbruikkwesties in een 306 pagina’s tellend rapport. Het onderzoek werd in augustus 2020 gestart in opdracht van onder meer UK Sport en Sport England naar aanleiding van beschuldigingen van mishandeling binnen de sport. Meer dan 400 klachten werden onderzocht.

Uit het rapport blijkt dat het gaat om een „cultureel probleem” waarbij sprake was van onder meer fysieke en mentale mishandeling, scheldpartijen, doortrainen bij blessures en ’bodyshaming’ en trainingsbelastingen. Sommige sporters mochten tijdens trainingen ook niet naar het toilet of even iets drinken.

Whyte beschuldigt voormalig British Gymnastics-baas Jane Allen, die eind 2020 met pensioen ging, van „gebrek aan leiderschap” en een „organisatorisch falen om het centrale belang van het welzijn van atleten voorop te stellen.”

Er worden zeventien aanbevelingen gedaan en ook geeft Whyte aan dat de inzet van een ombudsman een duidelijke stap in de goede richting zou zijn. UK Sport en Sport England accepteren de bevindingen en onderschrijven alle aanbevelingen. „De ervaringen van de gymnasten die worden gedeeld, zijn schrijnend en verontrustend om te lezen. Niemand in de sport zou ooit aan dergelijk misbruik mogen worden blootgesteld”, zeiden ze in een verklaring.

British Gymnastics zei bereid te zijn de sport te veranderen. „We zullen niet terugdeinzen om te doen wat nodig is. Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan de gymnasten die hebben geleden als gevolg van het feit dat we niet werken volgens de normen die we onszelf stellen. Het spijt ons”, zei CEO Sarah Powell.

Deense voetbalster Nadim naar EK ondanks ambassadeursrol WK Qatar

18.32 uur: Voetbalster Nadia Nadim is donderdag opgenomen in de Deense selectie voor het EK voor vrouwen. De afgelopen maanden kreeg de 34-jarige speelster te maken met veel kritiek vanwege haar rol als ambassadeur voor het WK voetbal voor mannen in Qatar. Volgens bondscoach Lars Søndergaard heeft de ambassadeursrol van Nadim geen invloed op haar positie in het Deense EK-team.

„Ze is gekozen vanwege haar sportieve kwaliteiten”, zei hij op een persconferentie. „Ze is een speelster die gewend is om op te vallen en in de schijnwerpers te staan. Het is fijn om zo’n speelster in de selectie te hebben en we twijfelden er niet aan dat ze mee zou doen.”

Søndergaard is daarom ook niet bang dat de selectie van Nadim voor problemen zal zorgen. „Bij ons intern in ieder geval niet. We hebben een fantastische spelersgroep en een team dat de afgelopen jaren is gegroeid.”

Nadim kwam in juni 2021 voor het laatst in actie namens Denemarken en stond daarna vanwege een zware knieblessure lang aan de kant. Bij het EK van 2017 scoorde Nadim in de finale tegen Oranje. Die wedstrijd werd uiteindelijk met 4-2 gewonnen door gastland Nederland.

De Europese kampioenschappen vinden van 6 tot en met 31 juli plaats in Engeland. Denemarken begint het toernooi op 8 juli met een wedstrijd tegen Duitsland.

Tennissters tegen Frankrijk in play-offs Billie Jean King Cup

16.16 uur: De Nederlandse tennissters staan in november in de play-offs van de Billie Jean King Cup tegenover Frankrijk. Op 11 en 12 november speelt de ploeg van captain Elise Tamaëla in eigen land tegen de winnaar van het landentoernooi van 2019. De inzet van de play-off is deelname aan de kwalificatieronde volgend jaar, waar ploegen zich kunnen plaatsen voor de Finals van de Billie Jean King Cup.

Die finaleronde van de Billie Jean King Cup, die in november in Glasgow is, liepen de Nederlandse tennissters dit jaar mis door een kansloze nederlaag (0-4) tegen Spanje in april.

„Het is een pittige loting”, zegt captain Tamaëla. „Frankrijk heeft een supersterk team met 4 spelers in de top 100 en de dubbelspelers hebben net Roland Garros gewonnen. Ze hebben al goede resultaten neergezet in de Billie Jean King Cup, maar verloren net van Italië. We zullen ons sterkste team moeten opstellen en er vol voor gaan. Het wordt een lastige klus, en daarom is het wel fijn dat we voor eigen publiek spelen. Dat geeft altijd een extra stimulans.”

Volleybalster Daalderop naar Turkse club Vakifbank SK

16.07 uur: Volleybalster Nika Daalderop speelt vanaf volgend seizoen voor de Turkse club Vakifbank SK, een van de succesvolste volleybalclubs ter wereld. Daalderop, die de afgelopen twee seizoenen voor het Italiaanse Igor Gorgonzola Novara speelde, kondigde de overstap aan op haar Instagrampagina.

„Ik kijk er naar uit om volgend seizoen voor Vakifbank te spelen”, schreef de 23-jarige passer-loper bij haar bericht.

Afgelopen seizoen greep de Turkse club voor de vijfde keer de Champions League. Ook werd vier keer het WK voor clubteams gewonnen en werden twaalf landstitels binnengehaald. De ploeg staat al veertien jaar onder leiding van Giovanni Guidetti, met wie Daalderop al eerder werkte toen hij nog actief was als bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen.

Daalderop is niet de eerste Nederlandse volleybalster die aan de slag gaat bij de Turkse topclub. In het verleden stonden onder anderen Lonneke Sloetjes, Robin de Kruijf en Debby Stam-Pilon onder contract bij de club uit Istanbul.

Zaalvoetballers Oranje krijgen Spanjaard als nieuwe bondscoach

15.33 uur: Miguel Andrés Moreno is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse zaalvoetballers. De Spanjaard volgt Max Tjaden op, die binnen de KNVB als technisch manager zaalvoetbal verdergaat. Moreno heeft een contract tot medio 2026 getekend.

De 45-jarige Spanjaard is geen onbekende van de KNVB. Tussen 2013 en 2015 was hij al assistent-coach van de zaalvoetballers van Oranje. Sinds 2016 werkte hij als assistent-coach bij de Spaanse club FC Barcelona. „Het is een eer om terug te zijn bij de KNVB en vooral in deze rol”, zegt Moreno. „Ik heb echt het gevoel dat ik op het juiste moment op de juiste plek ben aangekomen. De KNVB wil stappen zetten in het zaalvoetbal en dit is ook de ambitie die ik zelf heb.”

Moreno krijgt Zaid El Morabiti als assistent. De 119-voudig international en bondsridder combineert die rol met zijn baan als hoofdtrainer van ASV Lebo.

Tjaden is op zijn beurt blij met de nieuwe rol die hij nu binnen de bond bekleedt. „Mijn eerste taak was meteen om een nieuwe bondscoach aan te stellen. Met Miguel Andrés Moreno hebben we echt een topcoach naar Nederland gehaald. Miguel is een internationaal gelouterde zaalvoetbalcoach en heeft bij de clubs waar hij werkzaam was al heel wat prijzen gewonnen.”

De Nederlandse zaalvoetballers werden begin dit jaar op het EK in eigen land uitgeschakeld in de groepsfase.

Thiem slaat Wimbledon over na reeks nederlagen

15.20 uur: Dominic Thiem heeft besloten om Wimbledon over te slaan. De Oostenrijker, die in 2020 de US Open won en de derde plaats op de wereldranglijst bereikte, is nog steeds op zoek naar de juiste vorm sinds hij eerder dit jaar terugkeerde van een polsblessure.

De 28-jarige Thiem heeft sinds hij eind maart zijn rentree maakte zeven wedstrijden gespeeld, maar hij verloor ze allemaal. Zijn laatste nederlaag was in de eerste ronde van Roland Garros tegen de Boliviaan Hugo Dellien (6-3 6-2 6-4). Thiem gaat nu weer een periode trainen en hoopt volgende maand terug te keren tijdens het graveltoernooi in het Zweedse Bastad.

De Oostenrijker is afgezakt naar de 352e plaats op de wereldranglijst. Op Wimbledon zijn daar geen punten voor te verdienen. Dat bepaalden de ATP en WTA in reactie op het besluit van Wimbledon om Russische en Belarussische tennissers te weren vanwege de oorlog in Oekraïne.

Wimbledon begint op 27 juni en duurt tot 10 juli.

Stam en Schoon uitgeschakeld op WK beachvolleybal

14.27 uur: De Nederlandse beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn uitgeschakeld op het WK in Rome. Stam en Schoon, de aanvoerders van de wereldranglijst, verloren in de achtste finales van Taliqua Clancy en Mariafe Artacho Del Solar. In de Italiaanse hoofdstad werd het 2-0 voor het Australische duo.

De Nederlandse vrouwen openden in de eerste set de score, maar zagen hun tegenstandsters al snel voorbij komen. Uiteindelijk wonnen Clancy en Mariafe de set met duidelijke cijfers: 21-15.

In de tweede set begonnen Stam en Schoon goed en ging het scoreverloop heen en weer. Halverwege de set bouwde het Oranje-duo een aardige voorsprong op. Tegen het einde van de set werd het toch weer spannend. Stam en Schoon stonden bij 20-18 op setpoint, maar zagen Australië opnieuw langszij komen. Clancy en Mariafe zetten door en wonnen met 23-21.

Stam en Schoon hadden in de groepsfase al hun wedstrijden zonder setverlies gewonnen en begonnen de knock-outfase ook met een zege in twee sets.

Na hun uitschakeling baalden de beachvolleybalsters vooral van het niet afmaken van kansen. „Zij hadden in de eerste set een goede servicedruk waardoor wij in eerste instantie al niet goed uitkwamen”, zei Schoon bij Ziggo Sport. „Het was een gigantisch blok dat we voor ons hadden, dat gaf ook druk waardoor we moeilijk tot scoren kwamen.”

Stam sloot zich daarbij aan. „Het is heel zuur. We gingen steeds beter spelen en dan gooien we het hier eigenlijk weg met zo’n grote voorsprong in de tweede set. Het plan dat we hadden werkte heel goed, ook in de eerste set. Alleen toen scoorden we zelf niet. In de tweede set kwam dat op gang en ging dat eigenlijk heel goed tot het einde. Toen kregen we weer moeite met snel de bal op de grond krijgen en dan trek je ’m er toch net niet uit.”

Concurrent Van der Vorst wil ook nieuwe verkiezing wereldboksbond

13.52 uur: De voorzitter van de internationale boksbond IBA pleit voor nieuwe verkiezingen, na de gewonnen beroepszaak van zijn concurrent Boris van der Vorst bij het sporttribunaal CAS. Het internationale tribunaal bepaalde dinsdag dat de voorzitter van de Nederlandse boksbond vorige maand ten onrechte was uitgesloten van deelname aan de verkiezingen op het IBA-congres in Istanbul. Van der Vorst wilde het daar opnemen tegen Oemar Kremlev, die nu zonder tegenkandidaat werd herkozen.

Kremlev heeft het bestuur van de IBA naar eigen zeggen geadviseerd om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het bestuur komt op 24 juni bijeen in Lausanne om zich over de zaak te buigen.

„Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de leden van de IBA in mij hebben uitgesproken, bij de verkiezingen van 2020 en dit jaar”, schrijft Kremlev in een reactie op het CAS-besluit. „Als het CAS vindt dat mijn opponent had mogen meedoen aan de verkiezingen, laat ons dan nieuwe verkiezingen houden. Dit is echter aan het IBA-bestuur. In het boksen moeten we nooit bang zijn voor competitie.”

Van der Vorst werd vlak voor de verkiezingen in Istanbul net als vier kandidaat-bestuursleden uitgesloten van deelname, omdat ze onder meer te vroeg campagne gevoerd zouden hebben. Volgens het CAS was een lichte sanctie hiervoor voldoende en had Kremlev zich daar ook schuldig aan gemaakt, zonder dat hij werd gestraft. De voorzitter van de Nederlandse boksbond zei na zijn zege bij het CAS in te zetten op nieuwe verkiezingen.

AZ mist verdediger Sugawara in voorbereiding door blessure

12.41 uur: AZ moet het in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vooralsnog doen zonder verdediger Yukinari Sugawara. De Japanner revalideert van een knieblessure waaraan hij vorige week in zijn thuisland succesvol is geopereerd, laat de club uit Alkmaar weten.

Sugawara kampte in de slotfase van het afgelopen seizoen in de Eredivisie met een knieblessure. In goed overleg werd besloten om in Japan onder het mes te gaan en in Nederland te revalideren. Naar verwachting zal de 21-jarige verdediger enkele weken moeten herstellen van de ingreep.

Afgelopen seizoen speelde Sugawara vijftig officiële duels voor de club uit Alkmaar. Hij gaf zeven assists en scoorde zelf één keer. Sugawara was voor de afgelopen interlandperiode ook geselecteerd voor het nationale team van Japan, maar door zijn blessure kwam hij niet in actie.

Handballer Steins verlengt contract bij Franse kampioen PSG

12.16 uur: Handballer Luc Steins heeft zijn contract bij de Franse topclub Paris Saint-Germain met twee jaar verlengd. De 27-jarige Limburger ligt nu tot de zomer van 2026 vast in Parijs. De international van Oranje werd onlangs voor het tweede jaar op rij gekozen tot beste speler van de Franse competitie.

„Ik ben vereerd door het vertrouwen dat de club in me heeft. Ik wil dat vertrouwen zo goed mogelijk terugbetalen met prestaties op het veld en het winnen van prijzen”, zegt Steins, die eind 2020 werd aangetrokken door PSG als vervanger van de destijds geblesseerde aanvoerder Nikola Karabatic. De middenopbouwer speelde al enkele jaren in de Franse competitie.

Steins won afgelopen seizoen met PSG de Franse ’dubbel’ (landstitel en beker). In de nationale competitie won de ploeg alle dertig competitiewedstrijden.

Steins werd begin dit jaar opgenomen in het sterrenteam van het EK. De Nederlandse handballers bereikten met twee verrassende overwinningen de hoofdronde van het EK en eindigden op de tiende plaats, hoewel ze gedurende het toernooi steeds te maken hadden met coronabesmettingen binnen de selectie.

Albies na operatie twee maanden aan de kant in MLB

08.01 uur: Honkballer Ozzie Albies van Atlanta Braves staat zeker twee maanden aan de kant vanwege een breuk in zijn linkervoet. De 25-jarige Antilliaan, geboren op Curaçao en een potentiële Oranje-international, heeft een operatie ondergaan. Volgens zijn club kan Albies in ieder geval tot half augustus niet in actie komen.

Albies won vorig jaar met Atlanta Braves de World Series, de finale van de Major League. De tweedehonkman raakte maandag geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Washington Nationals. Het ging mis toen hij aan slag was. Albies sloeg de bal weg, maar zakte direct in elkaar omdat hij bij de swing zijn voet blesseerde. De Antilliaan strompelde terug naar de dug-out. Uit onderzoek bleek dat Albies een voetbreuk had opgelopen.

Atlanta Braves is bezig aan een sterke reeks in de Major League, met veertien overwinningen op rij. De ploeg van Albies is geklommen naar de vierde plaats in de National League. De reguliere competitie duurt tot begin oktober, daarna starten de play-offs.