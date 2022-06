Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Concurrent Van der Vorst wil ook nieuwe verkiezing wereldboksbond

13.52 uur: De voorzitter van de internationale boksbond IBA pleit voor nieuwe verkiezingen, na de gewonnen beroepszaak van zijn concurrent Boris van der Vorst bij het sporttribunaal CAS. Het internationale tribunaal bepaalde dinsdag dat de voorzitter van de Nederlandse boksbond vorige maand ten onrechte was uitgesloten van deelname aan de verkiezingen op het IBA-congres in Istanbul. Van der Vorst wilde het daar opnemen tegen Oemar Kremlev, die nu zonder tegenkandidaat werd herkozen.

Kremlev heeft het bestuur van de IBA naar eigen zeggen geadviseerd om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het bestuur komt op 24 juni bijeen in Lausanne om zich over de zaak te buigen.

„Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de leden van de IBA in mij hebben uitgesproken, bij de verkiezingen van 2020 en dit jaar”, schrijft Kremlev in een reactie op het CAS-besluit. „Als het CAS vindt dat mijn opponent had mogen meedoen aan de verkiezingen, laat ons dan nieuwe verkiezingen houden. Dit is echter aan het IBA-bestuur. In het boksen moeten we nooit bang zijn voor competitie.”

Van der Vorst werd vlak voor de verkiezingen in Istanbul net als vier kandidaat-bestuursleden uitgesloten van deelname, omdat ze onder meer te vroeg campagne gevoerd zouden hebben. Volgens het CAS was een lichte sanctie hiervoor voldoende en had Kremlev zich daar ook schuldig aan gemaakt, zonder dat hij werd gestraft. De voorzitter van de Nederlandse boksbond zei na zijn zege bij het CAS in te zetten op nieuwe verkiezingen.

AZ mist verdediger Sugawara in voorbereiding door blessure

12.41 uur: AZ moet het in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vooralsnog doen zonder verdediger Yukinari Sugawara. De Japanner revalideert van een knieblessure waaraan hij vorige week in zijn thuisland succesvol is geopereerd, laat de club uit Alkmaar weten.

Sugawara kampte in de slotfase van het afgelopen seizoen in de Eredivisie met een knieblessure. In goed overleg werd besloten om in Japan onder het mes te gaan en in Nederland te revalideren. Naar verwachting zal de 21-jarige verdediger enkele weken moeten herstellen van de ingreep.

Afgelopen seizoen speelde Sugawara vijftig officiële duels voor de club uit Alkmaar. Hij gaf zeven assists en scoorde zelf één keer. Sugawara was voor de afgelopen interlandperiode ook geselecteerd voor het nationale team van Japan, maar door zijn blessure kwam hij niet in actie.

Handballer Steins verlengt contract bij Franse kampioen PSG

12.16 uur: Handballer Luc Steins heeft zijn contract bij de Franse topclub Paris Saint-Germain met twee jaar verlengd. De 27-jarige Limburger ligt nu tot de zomer van 2026 vast in Parijs. De international van Oranje werd onlangs voor het tweede jaar op rij gekozen tot beste speler van de Franse competitie.

„Ik ben vereerd door het vertrouwen dat de club in me heeft. Ik wil dat vertrouwen zo goed mogelijk terugbetalen met prestaties op het veld en het winnen van prijzen”, zegt Steins, die eind 2020 werd aangetrokken door PSG als vervanger van de destijds geblesseerde aanvoerder Nikola Karabatic. De middenopbouwer speelde al enkele jaren in de Franse competitie.

Steins won afgelopen seizoen met PSG de Franse ’dubbel’ (landstitel en beker). In de nationale competitie won de ploeg alle dertig competitiewedstrijden.

Steins werd begin dit jaar opgenomen in het sterrenteam van het EK. De Nederlandse handballers bereikten met twee verrassende overwinningen de hoofdronde van het EK en eindigden op de tiende plaats, hoewel ze gedurende het toernooi steeds te maken hadden met coronabesmettingen binnen de selectie.

Albies na operatie twee maanden aan de kant in MLB

08.01 uur: Honkballer Ozzie Albies van Atlanta Braves staat zeker twee maanden aan de kant vanwege een breuk in zijn linkervoet. De 25-jarige Antilliaan, geboren op Curaçao en een potentiële Oranje-international, heeft een operatie ondergaan. Volgens zijn club kan Albies in ieder geval tot half augustus niet in actie komen.

Albies won vorig jaar met Atlanta Braves de World Series, de finale van de Major League. De tweedehonkman raakte maandag geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Washington Nationals. Het ging mis toen hij aan slag was. Albies sloeg de bal weg, maar zakte direct in elkaar omdat hij bij de swing zijn voet blesseerde. De Antilliaan strompelde terug naar de dug-out. Uit onderzoek bleek dat Albies een voetbreuk had opgelopen.

Atlanta Braves is bezig aan een sterke reeks in de Major League, met veertien overwinningen op rij. De ploeg van Albies is geklommen naar de vierde plaats in de National League. De reguliere competitie duurt tot begin oktober, daarna starten de play-offs.