Sport Kort: Belgische Pro League teruggebracht tot 16 teams

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Belgische voetbalcompetitie vanaf 2023 met zestien teams

18.26 uur: De Algemene Vergadering van de Belgische Pro League heeft vrijdagmiddag ingestemd met de invoering van een nieuw competitieformat. Vanaf het seizoen 2023/24 spelen er zowel in de Jupiler Pro League als de Tweede Divisie zestien clubs. Nu zijn dat er nog achttien in de hoogste klasse en acht in de divisie daaronder.

In de hoogste klasse van België wordt eerst een reguliere competitie met dertig speeldagen afgewerkt voordat de play-offs beginnen. De zes hoogst geëindigde teams spelen dan om het kampioenschap in een poule waarbij het puntenaantal uit het reguliere seizoen wordt gehalveerd. Ook in de play-offs om het laatste Europese ticket is dit het geval. Deze poule bestaat uit de nummers 7 tot en met 12. De winnaar hiervan neemt het op tegen de nummer 4 uit de kampioenschapspoule. De winnaar van dit duel krijgt het laatste Europese ticket.

De laatste vier teams strijden onderling om lijfsbehoud. De clubs die in de play-off als laatste en voorlaatste eindigen, degraderen naar de Tweede Divisie. Het team dat als twee na laatste eindigt, speelt in een finale tegen de winnaar van de play-offs in de Tweede Divisie om een plek in de Jupiler Pro League. Bij de play-offs om lijfsbehoud worden de punten uit het reguliere seizoen niet gehalveerd.

Turner Schmidt mist Europese kampioenschappen in München

17.33 uur: Turner Casimir Schmidt moet in augustus de Europese kampioenschappen turnen in München missen. Schmidt meldt vrijdag op Instagram dat hij een operatie aan zijn linkerenkel heeft ondergaan.

„Helaas heb ik slecht nieuws. Vorige week is er weer een MRI-scan gemaakt en helaas bleek er een probleem te zijn dat alleen met een operatie opgelost kon worden”, schrijft Schmidt. „Na een paar dagen over dit nieuws te hebben nagedacht, dacht ik dat het voor mijn carrière het beste zou zijn om de operatie zo snel mogelijk te laten uitvoeren. Dit betekent dat ik mezelf niet kan kwalificeren voor en voorbereiden op de EK.”

De 26-jarige Schmidt kampt al sinds de WK van oktober vorig jaar met problemen aan zijn linkerenkel. Bij de WK in Japan raakte hij tijdens een training geblesseerd aan zijn enkel en schouder en moest hij het titeltoernooi uiteindelijk overslaan.

„Natuurlijk is het nu een grote tegenslag”, zegt Schmidt over de operatie. „Maar ik weet dat het probleem nu opgelost is en ik zal beter en sterker terugkomen.”

Amerikaanse turnarts Nassar verliest ook laatste beroep

17.13 uur: Het hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Michigan heeft vrijdag het hoger beroep van voormalig turnarts Larry Nassar afgewezen. De voormalig teamarts van de Amerikaanse turnbond werd begin 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar vanwege seksueel misbruik van honderden jonge turnsters.

Advocaten van Nassar stellen dat hij in 2018 oneerlijk werd behandeld en een nieuwe hoorzitting verdiende op grond van wraakzuchtige opmerkingen van een rechter. Die noemde hem „een monster” die in de gevangenis „zou verdorren”, zoals de boze heks in The Wizard of Oz. „Ik heb zojuist uw doodvonnis ondertekend”, was een andere uitspraak van rechter Rosemarie Aquilina tijdens het voorlezen van het vonnis in 2018.

Een rechter van het hooggerechtshof van Michigan oordeelde vrijdag dat Aquilina zich, ondanks haar provocerende uitspraken, had gehouden aan de strafbepaling die de aanklagers en de verdediging waren overeengekomen. „We weigeren extra gerechtelijke middelen te besteden en de slachtoffers in deze zaak verder te onderwerpen aan extra trauma”, meldde het gerechtshof in een document van twee pagina’s.

Bondscoach met Kimmann en Laura en Merel Smulders naar WK BMX

17.11 uur: Bondscoach Martijn Jaspers heeft onder anderen Niek Kimmann en Laura en Merel Smulders geselecteerd voor het WK BMX. Dat wordt van 29 tot en met 31 juli in het Franse Nantes gehouden. Jaspers heeft gekozen voor een selectie met sporters die allen geacht worden een finaleplaats te kunnen afdwingen.

Voor titelverdediger en olympisch kampioen Niek Kimmann is het WK in Frankrijk zijn eerste grote doel voor dit jaar. Hij had de eerste wereldbekerwedstrijden overgeslagen om bij het WK fris aan de start te kunnen staan. „Met Niek hebben we een belangrijke troef in onze gelederen”, zegt Jaspers die verder Dave van der Burg, Mitchel Schotman en Jay Schippers heeft geselecteerd. „We zitten met de rest van de mannengroep in opbouw. Van de olympische groep waar we voor Tokio mee werkten zijn alleen Niek en Dave nog over. Maar de andere geselecteerden bij de mannen laten zeker progressie zien en zouden in potentie ook een finaleplek kunnen halen. En ik zeg altijd dat wie in de finale staat, in principe ook op het podium kan eindigen.”

Bij de vrouwen heeft Jaspers meerdere kandidaten. „We hebben al langer de wereldtop in huis met Laura en Merel Smulders en ook Judy Baauw. Daar is Manon Veenstra nog bijgekomen”, noemt de bondscoach de vier geselecteerde BMX’sters. „Merel keert terug na een blessure, maar drong bij de wereldbekerwedstrijd op Papendal onlangs alweer tot de finale door. We hebben drie rensters in de top 5 van de Wereldbekerstand staan, dat zegt genoeg over de kansen die we in deze categorie hebben.”

KNVB komt na paar aanpassingen met definitief competitieprogramma

16.24 uur: De KNVB heeft het definitieve competitieprogramma betaald voetbal voor seizoen 2022-2023 bekendgemaakt. Na de publicatie van het concept afgelopen woensdag is op verzoek van enkele clubs en gemeenten nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dat gaat met name om de aanvangstijden van de wedstrijden.

Het Eredivisieseizoen start op vrijdag 5 augustus om 20.00 uur in het Abe Lenstra Stadion met sc Heerenveen - Sparta Rotterdam. De Keuken Kampioen Divisie begint eveneens op vrijdag 5 augustus om 20.00 uur. Daar staan dan zeven wedstrijden op het programma, waaronder Heracles Almelo tegen ADO Den Haag.

„Zoals elk jaar hebben we geprobeerd om iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij de totstandkoming van het programma”, zegt manager competitiezaken betaald voetbal Jan Bluyssen. „We hebben de flexibiliteit van alle partijen nodig om deze puzzel te leggen en daarvoor willen we graag onze waardering uitspreken. We zijn met ieders medewerking gekomen tot een uitdagend en mooi programma. Laten we hopen op een enerverend en pakkend seizoen.”

Op zondag 18 september staan de eerste toppers in de Eredivisie op het programma. PSV en Feyenoord treffen elkaar die dag in Eindhoven, AZ en Ajax staan tegenover elkaar in Alkmaar. De eerste Klassieker is op zondag 22 januari 2023 in De Kuip.

Coach Hammink vertrekt bij basketballers ZZ Leiden

13.09 uur: Basketbalcoach Geert Hammink stopt bij ZZ Leiden. De 52-jarige trainer verruilt de club voor het Duitse Frankfurt, waar hij coach wordt van Fraport Skyliners. Dat meldt ZZ Leiden vrijdag.

Hammink had in Leiden nog een contract voor komend seizoen. „Wij wilden hem niet in de weg staan en hebben besloten om in te gaan op zijn verzoek om zijn contract niet uit te dienen”, zegt Marcel Verburg, voorzitter van ZZ Leiden.

Hammink stond twee jaar aan het roer als coach van de basketballers uit Leiden. Met de ploeg werd hij in 2021 landskampioen en veroverde hij de SuperCup. Vorige week veroverden de basketballers van ZZ Leiden de eerste titel in de BNXT-League, de competitie tussen de beste clubs van Nederland en België. „Geert heeft de afgelopen twee seizoenen goed gepresteerd met de ploeg en ons weer nieuwe hoogtepunten bezorgd. We wensen hem veel succes in Frankfurt”, zegt Verburg.

UEFA handhaaft boete AZ

12.41 uur: De UEFA heeft het beroep van AZ tegen een straf afgewezen. De Alkmaarders moeten de Europese voetbalbond 10.000 euro betalen. AZ krijgt de straf omdat fans in de thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt in de achtste finales van de Conference League voorwerpen op het veld gooiden.

Het duel eindigde na verlenging in 2-2, waardoor AZ werd uitgeschakeld.

Naast de boete kreeg AZ ook een voorwaardelijke straf. Als er binnen nu en twee jaar weer wanordelijkheden plaatsvinden, moeten enkele tribunes leeg blijven tijdens de eerste Europese wedstrijd die AZ dan speelt.

De Goudse keert terug als hoofdsponsor van Sparta

12.34 uur: De Goudse keert terug als hoofdsponsor van Sparta. De ondernemersverzekeraar sloot een contract voor drie seizoenen met de Rotterdamse voetbalclub, die zich vorige maand ternauwernood wist te handhaven in de Eredivisie. De Goudse was eerder van 1996 tot 2002 hoofdsponsor van Sparta.

„We maken flinke stappen om het fundament onder de club verder te verstevigen en met De Goudse als belangrijkste partner kunnen we daar nu met des te meer kracht aan verder bouwen”, zegt Manfred Laros, algemeen directeur van Sparta.

De afgelopen vier jaar was D&S Groep de hoofdsponsor van Sparta.

Leeuwinnen naar vierde plek op wereldranglijst

11.19 uur: De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn op de wereldranglijst van de FIFA van de vijfde naar de vierde plek gestegen. Dat gaat ten koste van Duitsland, dat nu de nummer 5 is. De top 3 is ongewijzigd gebleven, met de Verenigde Staten, Zweden en Frankrijk.

Oranje bereikte in 2019, met de derde plek, de tot dusverre hoogste positie op de ranglijst.

Nederland doet in juli mee aan het Europees kampioenschap in Engeland. Zweden, Portugal en Zwitserland zijn in de groepsfase de tegenstanders voor het elftal van bondscoach Mark Parsons.

Volleybalsters verliezen in Nations League ook van Brazilië

08.13 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League opnieuw verloren. Het team van bondscoach Avital Selinger ging in Brasilia in drie sets ten onder tegen Brazilië: 16-25 15-25 23-25. Voor Oranje betekende het de zesde nederlaag in zes wedstrijden.

Jolien Knollema was met 12 punten de productiefste speelster bij Nederland, gevolgd door Anne Buijs en Eline Timmerman met ieder 7 punten.

Oranje verloor eerder van China (3-1), Bulgarije (3-2), Italië (3-0), Servië (3-2) en Duitsland (3-1). De Nations League is een competitie van zestien landen. Na twaalf duels wordt de balans opgemaakt en gaan de beste acht teams verder in de finaleronde. Nederland staat voorlopig vijftiende en voorlaatste.