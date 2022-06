Sport Kort: Hockeyers verslaan India na shoot-outs

In de rubriek Sport Kort besteedt Telesport aandacht aan het dagelijkse nieuws. Deze rubriek wordt gedurende de dag continu ververst met het laatste nieuws.

Hockeyers verslaan India na shoot-outs

18:51 uur De hockeyers hebben hun eerste van twee wedstrijden tegen India in de Pro League gewonnen na shoot-outs. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee verspeelde in Rotterdam in de slotseconden van de reguliere speeltijd een 2-1-voorsprong. Uit een strafcorner maakte India gelijk: 2-2

Tijmen Reijenga opende in Rotterdam de score. Hij schoot binnen na een goede voorzet van Derck de Vilder. India kwam langszij via Dilpreet Singh. Koen Bijen zorgde aan het begin van het vierde kwart voor de 2-1. Harmanpreet Singh scoorde in de slotfase uit de derde strafcorner op rij.

In de shoot-outs kwam Oranje op een 3-0-voorsprong door scores van Terrance Pieters, Thijs van Dam en Jonas de Geus. Pirmin Blaak stopte twee Indiase pogingen. Na de treffer van Vivek Prasad bezorgde Bijen Nederland het bonuspunt uit de shoot-outs.

Van Pol start sterk in EK-kwalificatie

18.24 uur: Turnster Vera van Pol heeft de eerste kwalificatiewedstrijd voor de Europese kampioenschappen gewonnen. Van Pol kwam na een foutloze meerkamp tot 53,117 punten. De tweevoudig olympiër bleef daarmee Tisha Volleman (52,617) en Sanna Veerman (52,600) voor. Naomi Visser kwam door een val bij de afsprong van de brug niet verder dan de vierde plek in het meerkampklassement en haalde 52,167 punten.

Van Pol voldeed ook nog aan de gestelde richtscore op het onderdeel balk. Met 13,233 punten bleef ze nipt boven de 13,100 die als eis was gesteld. Ook Visser voldeed op balk aan de richtscore. Zij behaalde op dat toestel 13,400 punten.

Veerman kwam op de brug het dichtst bij de richtscore van 14,100 punten. Zij kwam zaterdag tot 13,850. Op vloer kwam Shadé van Oorschot, die in de meerkamp als vijfde eindigde (51,233) nipt tekort. Zij behaalde 13,300, tegenover de gestelde 13,400.

Eythora Thorsdottir kwam zaterdag niet in actie, maar hoopt tijdens de tweede EK-kwalificatie wel deel te nemen. Die kwalificatiewedstrijd vindt plaats tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Ahoy Rotterdam op 25 juni.

De twee meerkampsters met het beste gemiddelde resultaat uit de twee wedstrijden verdienen volgens de kwalificatieprocedure direct een ticket voor het EK. Vervolgens wordt gekeken naar de behaalde richtscores om het team aan te vullen. Er mogen vijf turnsters naar het EK. In Ahoy Rotterdam strijden ook de Nederlandse mannen om EK-tickets. Ook bij de mannen reizen uiteindelijk vijf turners af naar de Europese titelstrijd.

De Europese kampioenschappen beginnen op 11 augustus en vinden plaats in het Duitse München.

Medvedev naar eindstrijd in Halle

17.34 uur: Tennisser Daniil Medvedev heeft de finale bereikt van het grastoernooi van Halle. De Russische nummer 1 van de wereld won in de halve finale in twee sets van Oscar Otte uit Duitsland: 7-6 (3) 6-3.

In de finale neemt Medvedev het op tegen de als vijfde geplaatste Hubert Kurkacz. De Pool won in drie sets van de Australiër Nick Kyrgios: 4-6 7-6 (2) 7-6 (4). Voor de 26-jarige Rus is het de tweede finale op rij op gras. Vorige week verloor hij de finale van het toernooi van Rosmalen van Tim van Rijthoven.

Belinda Bencic naar finale op gras van Berlijn

15:00 uur De Zwitserse tennisster Belinda Bencic is de eerste finaliste op het WTA-toernooi in het Duitse Berlijn. In haar halve finale versloeg de nummer 8 op de plaatsingslijst zaterdag de Griekse Maria Sakkari in een marathonpartij die meer dan drie uur duurde. De setstanden waren 6-7 (6) 6-4 6-4. Sakkari was als tweede geplaatst op het gras van Berlijn.

Bencic won op de Olympische Spelen van Tokio afgelopen zomer goud in het enkelspel en zilver in het dubbelspel. Ze kan zondag haar zevende titel op het WTA-circuit veroveren.

Kamminga snelste in series 100 meter schoolslag bij WK zwemmen, vrouwen naar finale 4x100 vrij

11.43 uur: Zwemmer Arno Kamminga is de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in Boedapest goed begonnen. Op de 100 meter schoolslag had de winnaar van het zilver op de Spelen van Tokio in de series de snelste tijd. Kamminga tikte aan na 58,69 seconden. De Britse olympisch kampioen Adam Peaty ontbreekt in de Hongaarse hoofdstad vanwege een voetblessure.

Ook Caspar Corbeau deed het goed. De geboren Amerikaan die uitkomt voor Nederland was goed voor de zesde tijd: 59,89 seconden. De halve finales volgen zaterdagavond.

Marrit Steenbergen plaatste zich op de 200 meter wisselslag in een tijd van 2.10,60 als vijfde voor de halve finales. De Amerikaanse Alex Walsh was de snelste in de series: 2.09,41.

Nyls Korstanje mag terugkomen voor de halve finales op de 50 meter vlinderslag. Korstanje was in de series goed voor de negende tijd: 23,27. Daarmee was hij vier tienden langzamer dan Dylan Carter. De zwemmer uit Trinidad en Tobago liet 22,87 noteren. De Amerikaanse titelverdediger Caeleb Dressel tikte aan na 22,88 seconden. Thomas Verhoeven kwam tekort voor een vervolg: 23,64, de 23e tijd.

Op de 4 x 100 meter vrij kwalificeerden de Nederlandse vrouwen zich met de zesde tijd voor de finale. Kim Busch, Steenbergen, Tessa Giele en Valerie van Roon kwamen uit op een tijd van 3.37,56. De Australische zwemsters waren het snelst: 3.33,74. Zij zijn de titelverdedigsters. De finale is zaterdagavond.

Veteraan Gilbert viert veertigste verjaardag in Tour de France

10.06 uur: Philippe Gilbert neemt vanaf 1 juli deel aan de Tour de France. Dat schrijven diverse Belgische media. De 39-jarige renner van Lotto Soudal is bezig aan zijn laatste seizoen als wielerprof. In de elf keer dat hij tot nu toe de Tour reed won de klassiekerspecialist alleen de eerste etappe in 2011. Daardoor kon hij een dag de gele trui dragen.

Gilbert viert tijdens de vierde etappe, op 5 juli, zijn veertigste verjaardag. Hij krijgt in de Tour gezelschap van de Belgen Tim Wellens, Florian Vermeersch en Brent Van Moer, de Australiër Caleb Ewan en de Deen Andreas Kron. De namen van de laatste twee renners worden bekendgemaakt na de nationale kampioenschappen volgend weekend. „Ik ben van plan om voor Caleb Ewan te werken, maar ik ben ook gemotiveerd om mezelf te laten zien. Met mijn ervaring kan ik veel betekenen voor het team. Ik kijk uit naar de start in Kopenhagen”, vertelde Gilbert na de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland aan Belgische media.

Opnieuw nederlaag volleybalsters in Nations League

08.42 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun zevende duel in de Nations League verloren. In Brasilia was de Dominicaanse Republiek in een vijfsetter te sterk: 23-25 25-20 25-21 15-25 15-7. Nederland houdt in de stand alleen Zuid-Korea nog onder zich. Dat is komende nacht de vierde en laatste tegenstander in de speelronde in Braziliaanse hoofdstad.

Door het winnen van twee sets hield de ploeg van bondscoach Avital Selinger wel een punt over aan het duel. Eerder gebeurde dat ook tegen Bulgarije en Servië, duels die werden afgewerkt in het Turkse Ankara. Na de trip naar Brazilië volgen eind juni en begin juli wedstrijden in het Canadese Calgary. De Nations League geldt voor Nederland vooral als een voorbereidingstoernooi op het WK dat half september in eigen land begint.

Zwemmers beginnen aan WK langebaan in Boedapest

07.12 uur: In Boedapest gaan de WK zwemmen van start. De Hongaarse hoofdstad is tussen 18 juni en 3 juli de gastheer van de wereldkampioenschappen langebaan. Daarnaast worden ook de WK waterpolo, openwaterzwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen gehouden.

Eigenlijk zouden de WK dit jaar in mei worden gehouden in Fukuoka, maar vanwege de coronapandemie is het evenement in de Japanse stad verplaatst naar volgend jaar juli. De daaropvolgende WK zwemmen in Doha waren om die reden ook al verplaatst van november 2023 naar januari 2024.

Nederland komt met achttien zwemmers uit op de WK langebaan en WK openwater. Bondscoach Mark Faber neemt negen vrouwen en negen mannen mee, onder wie Kira Toussaint en Arno Kamminga. Sharon van Rouwendaal is een van de deelnemers aan de WK openwater.

Op de eerste dag komen namens Nederland in de series onder anderen Marrit Steenbergen, Nyls Korstanje, Arno Kamminga en de vrouwen op de 4 x 100 vrij in actie.