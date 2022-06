Sport Kort: Toussaint en Kamminga beginnen aan WK zwemmen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Opnieuw nederlaag volleybalsters in Nations League

08.42 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun zevende duel in de Nations League verloren. In Brasilia was de Dominicaanse Republiek in een vijfsetter te sterk: 23-25 25-20 25-21 15-25 15-7. Nederland houdt in de stand alleen Zuid-Korea nog onder zich. Dat is komende nacht de vierde en laatste tegenstander in de speelronde in Braziliaanse hoofdstad.

Door het winnen van twee sets hield de ploeg van bondscoach Avital Selinger wel een punt over aan het duel. Eerder gebeurde dat ook tegen Bulgarije en Servië, duels die werden afgewerkt in het Turkse Ankara. Na de trip naar Brazilië volgen eind juni en begin juli wedstrijden in het Canadese Calgary. De Nations League geldt voor Nederland vooral als een voorbereidingstoernooi op het WK dat half september in eigen land begint.

Zwemmers beginnen aan WK langebaan in Boedapest

07.12 uur: In Boedapest gaan de WK zwemmen van start. De Hongaarse hoofdstad is tussen 18 juni en 3 juli de gastheer van de wereldkampioenschappen langebaan. Daarnaast worden ook de WK waterpolo, openwaterzwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen gehouden.

Eigenlijk zouden de WK dit jaar in mei worden gehouden in Fukuoka, maar vanwege de coronapandemie is het evenement in de Japanse stad verplaatst naar volgend jaar juli. De daaropvolgende WK zwemmen in Doha waren om die reden ook al verplaatst van november 2023 naar januari 2024.

Nederland komt met achttien zwemmers uit op de WK langebaan en WK openwater. Bondscoach Mark Faber neemt negen vrouwen en negen mannen mee, onder wie Kira Toussaint en Arno Kamminga. Sharon van Rouwendaal is een van de deelnemers aan de WK openwater.

Op de eerste dag komen namens Nederland in de series onder anderen Marrit Steenbergen, Nyls Korstanje, Arno Kamminga en de vrouwen op de 4 x 100 vrij in actie.