Sport Kort: UEFA handhaaft boete AZ

Coach Hammink vertrekt bij basketballers ZZ Leiden

13.09 uur: Basketbalcoach Geert Hammink stopt bij ZZ Leiden. De 52-jarige trainer verruilt de club voor het Duitse Frankfurt, waar hij coach wordt van Fraport Skyliners. Dat meldt ZZ Leiden vrijdag.

Hammink had in Leiden nog een contract voor komend seizoen. "Wij wilden hem niet in de weg staan en hebben besloten om in te gaan op zijn verzoek om zijn contract niet uit te dienen", zegt Marcel Verburg, voorzitter van ZZ Leiden.

Hammink stond twee jaar aan het roer als coach van de basketballers uit Leiden. Met de ploeg werd hij in 2021 landskampioen en veroverde hij de SuperCup. Vorige week veroverden de basketballers van ZZ Leiden de eerste titel in de BNXT-League, de competitie tussen de beste clubs van Nederland en België. "Geert heeft de afgelopen twee seizoenen goed gepresteerd met de ploeg en ons weer nieuwe hoogtepunten bezorgd. We wensen hem veel succes in Frankfurt", zegt Verburg.

UEFA handhaaft boete AZ

12.41 uur: De UEFA heeft het beroep van AZ tegen een straf afgewezen. De Alkmaarders moeten de Europese voetbalbond 10.000 euro betalen. AZ krijgt de straf omdat fans in de thuiswedstrijd tegen Bodø/Glimt in de achtste finales van de Conference League voorwerpen op het veld gooiden.

Het duel eindigde na verlenging in 2-2, waardoor AZ werd uitgeschakeld.

Naast de boete kreeg AZ ook een voorwaardelijke straf. Als er binnen nu en twee jaar weer wanordelijkheden plaatsvinden, moeten enkele tribunes leeg blijven tijdens de eerste Europese wedstrijd die AZ dan speelt.

De Goudse keert terug als hoofdsponsor van Sparta

12.34 uur: De Goudse keert terug als hoofdsponsor van Sparta. De ondernemersverzekeraar sloot een contract voor drie seizoenen met de Rotterdamse voetbalclub, die zich vorige maand ternauwernood wist te handhaven in de Eredivisie. De Goudse was eerder van 1996 tot 2002 hoofdsponsor van Sparta.

„We maken flinke stappen om het fundament onder de club verder te verstevigen en met De Goudse als belangrijkste partner kunnen we daar nu met des te meer kracht aan verder bouwen”, zegt Manfred Laros, algemeen directeur van Sparta.

De afgelopen vier jaar was D&S Groep de hoofdsponsor van Sparta.

Leeuwinnen naar vierde plek op wereldranglijst

11.19 uur: De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn op de wereldranglijst van de FIFA van de vijfde naar de vierde plek gestegen. Dat gaat ten koste van Duitsland, dat nu de nummer 5 is. De top 3 is ongewijzigd gebleven, met de Verenigde Staten, Zweden en Frankrijk.

Oranje bereikte in 2019, met de derde plek, de tot dusverre hoogste positie op de ranglijst.

Nederland doet in juli mee aan het Europees kampioenschap in Engeland. Zweden, Portugal en Zwitserland zijn in de groepsfase de tegenstanders voor het elftal van bondscoach Mark Parsons.

Volleybalsters verliezen in Nations League ook van Brazilië

08.13 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League opnieuw verloren. Het team van bondscoach Avital Selinger ging in Brasilia in drie sets ten onder tegen Brazilië: 16-25 15-25 23-25. Voor Oranje betekende het de zesde nederlaag in zes wedstrijden.

Jolien Knollema was met 12 punten de productiefste speelster bij Nederland, gevolgd door Anne Buijs en Eline Timmerman met ieder 7 punten.

Oranje verloor eerder van China (3-1), Bulgarije (3-2), Italië (3-0), Servië (3-2) en Duitsland (3-1). De Nations League is een competitie van zestien landen. Na twaalf duels wordt de balans opgemaakt en gaan de beste acht teams verder in de finaleronde. Nederland staat voorlopig vijftiende en voorlaatste.