Sport Kort: Volleybalsters Oranje verliezen Nations League-duel van Brazilië

Volleybalsters verliezen in Nations League ook van Brazilië

08.13 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League opnieuw verloren. Het team van bondscoach Avital Selinger ging in Brasilia in drie sets ten onder tegen Brazilië: 16-25 15-25 23-25. Voor Oranje betekende het de zesde nederlaag in zes wedstrijden.

Jolien Knollema was met 12 punten de productiefste speelster bij Nederland, gevolgd door Anne Buijs en Eline Timmerman met ieder 7 punten.

Oranje verloor eerder van China (3-1), Bulgarije (3-2), Italië (3-0), Servië (3-2) en Duitsland (3-1). De Nations League is een competitie van zestien landen. Na twaalf duels wordt de balans opgemaakt en gaan de beste acht teams verder in de finaleronde. Nederland staat voorlopig vijftiende en voorlaatste.