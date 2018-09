Ondernemingskamer beslist over conflict ADO

De eredivisionist, de gemeente Den Haag, de drie Nederlandse commissarissen en HFC ADO (als licentiehouder) hebben een hoogoplopend conflict met het bedrijf United Vansen van eigenaar Wang Hui.

De Chinese grootaandeelhouder wordt door de eisers ervan beschuldigd betalingsverplichtingen niet na te komen, waardoor ADO in acute betalingsproblemen is geraakt. Ook zou Wang als voorzitter van de raad van commissarissen wanbeleid hebben gevoerd. De KNVB heeft de club inmiddels in categorie 1 geplaatst, onder verscherpt toezicht gesteld en een boete van 10.000 euro opgelegd. Volgens Wang Hui is het juist ADO dat afspraken blijft negeren

De Ondernemingskamer heeft ADO en United Vansen tot het moment van de uitspraak de tijd gegeven om een oplossing te vinden. De voorzitter van de Ondernemingskamer deed de suggestie om te zoeken naar een onafhankelijke commissaris, die de problemen tussen beide partijen kan oplossen.