Guus Hiddink dolt Sjaak Swart met bijzonder cadeau

Bij het feest was ook Guus Hiddink aanwezig. De voormalig bondscoach had een special cadeau in petto voor de vroegere rechtsbuiten van Ajax, die op 3 juli 80 kaarsjes mocht uitblazen.

Swart kreeg in het Amsterdamse DeLaMar Theater van Achterhoeker Hiddink namelijk een shirt van De Graafschap. Achterop het shirt staat ’Sjakie’ te lezen.

Ruim twee jaar geleden verspeelde Ajax op bezoek bij De Graafschap de landstitel. Door het gelijkspel (1-1) werd PSV kampioen. Swart zei na afloop toen dat hij hoopte dat De Graafschap zou degraderen. Die wens van Mister Ajax kwam uit, maar inmiddels zijn de Superboeren terug in de Eredivisie.