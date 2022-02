VIDEO Geëmotioneerde Schulting: ’Als je de baan uit wordt gebeukt, wordt het een lastig verhaal’

Ruim een half uur voordat ze voor de camera van de NOS verscheen, had Schulting een fantastische prestatie neergezet. Ze veroverde in de finale van de 1500 meter haar vierde plak van deze Spelen, maar toch overheerste bij haar vooral de teleurstelling. „Ik voelde me vandaag zó sterk. Als ik niet door de Chinees wordt gebeukt, denk ik dat ik hem buitenom had kunnen doortrekken”, doelde ze op het belangrijke moment waarop ze in de finale werd gehinderd door Yutong Han. „Aan de andere kant, zo gaat het in deze sport. Hoe sterk je bent, je hebt ook te maken met tegenstanders.”

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Druk

„Ik had zoveel vertrouwen vandaag en dacht tijdens de finale ook echt dat ik Choi Min Jeong zou pakken. Maar na die beuk was ik alle snelheid kwijt. Dat ik me dan herstel en zelfs nog kan meevechten om het brons, toont aan dat ik echt heel sterk was.”

Bekijk ook: Suzanne Schulting verovert brons op 1500 meter en pakt vierde plak in Peking

Bondscoach Jeroen Otter probeerde Schulting na de finale te troosten en haar duidelijk te maken dat ze een geweldig toernooi achter de rug heeft. „Hij zei dat ik me wel moet realiseren hoe bijzonder het is dat ik met vier plakken naar huis ga. Ergens weet ik dat ook wel, maar als je je zo sterk voelt, dan wil je natuurlijk met een extra gouden medaille naar huis”, besloot de snikkende Schulting die ook blij is dat de druk nu van haar schouders valt.

Suzanne Schulting na afloop van de finale. Ⓒ ANP/HH

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.