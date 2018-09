Transfervrije Khedira verlengt bij Juventus

De middenvelder tekent bij tot de zomer van 2021. De overeenkomst van Khedira bij Juventus zou medio 2019 aflopen. In de nieuwe verbintenis met de international is een optie voor nog een jaar opgenomen.

"Ik ben trots om aan te kondigen dat ik zojuist mijn contract met Juventus heb verlengd tot 2021”, schrijft Khedira op Twitter. "Ik ben er erg trots op deel uit te maken van de geweldige geschiedenis van het Juventus-team en -familie. We blijven de bianconeri-geschiedenis maken!"

Khedira (31) kwam in 2015 transfervrij over van Real Madrid. Hij kwam tot nu toe tot tachtig optredens in de Serie A waarin hij twintig keer scoorde. Met zijn club won hij drie landstitels, drie Italiaanse Cups en één Italiaanse Super Cup.