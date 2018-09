Zuid-Korea wil Spelen met Noord-Korea

Dat zei sportminister Do Jong-hwam in Tokio, waar hij zijn ambtgenoten uit China en Japan treft. Ook liet hij weten wel iets te zien in een gezamenlijk bid van de landen in het Verre Oosten om mee te dingen naar de organisatie van het WK voetbal van 2030.

Noord-Koreaanse cheerleaders zingen bij het shorttrack in PyeongChang. Ⓒ Ronald Hoogendoorn Fotografie

Volgens Do zouden gezamenlijk georganiseerde Spelen een goed vervolg zijn op de geslaagde Winterspelen in zijn land, waar de deelname van enkele Noord-Koreaanse sporters meehielp de spanning tussen beide landen te doen afnemen. „Het is een idee om de Spelen in Seoul en Pyongyang (de hoofdstad van Noord-Korea) te houden. Ik hoop dat sport meehelpt aan het bewaren van de vrede in Noordoost-Azië”, aldus Do. De regio is goed toebedeeld want de komende Spelen zijn in 2020 in Tokio, terwijl de Winterspelen van 2022 in Peking worden gehouden.

Zuid-Korea en Japan organiseerden het WK voetbal van 2002 en deden sindsdien los van elkaar al een poging het WK binnen te halen. Verwacht wordt dat China zich kandidaat stelt voor het WK van 2030. „We hebben dat gehoord”, vertelde Do. „Maar we willen een voorstel doen om het gezamelijk te organiseren met buurlanden als Noord-Korea, China en Japan.”

Eerder werd al bekend dat de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Uruguay en Paraguay een gezamenlijk bid nastreven, terwijl ook Marokko zich weer in de strijd werpt. Ook de Engelse voetbalbond FA overweegt zich kandidaat te stellen, al gaan er ook stemmen op Wales, Noord-Ierland en Schotland daarbij te betrekken.