Franse wereldkampioen bestraft voor dronken rijden

Hij mag de komende twintig maanden niet achter het stuur kruipen. De Franse international, die afgelopen zomer nog met 'Les Bleus' de wereldbeker won in Rusland, moet tevens een boete betalen van 50.000 pond (56.000 euro). Dat vonnis sprak een rechter in Londen uit.

Lloris werd eind augustus aangehouden door de politie. Hij reed in de vroege ochtend zwalkend in zijn Porsche door de straten van Londen. Agenten zagen braaksel in de dure wagen en testten de aanvoerder van Frankrijk op alcohol. Hij bleek twee keer de maximaal toegestane hoeveelheid te hebben genuttigd.

Lloris bekende tijdens de zitting schuld. Hij had een gezellig etentje met vrienden gehad en had natuurlijk een taxi moeten nemen, maar stapte uiteindelijk toch zelf achter het stuur.

De 31-jarige Lloris speelt sinds 2012 voor de Spurs. Hij heeft meer dan honderd interlands gespeeld. De doelman ontbrak afgelopen zondag in het duel met Oranje vanwege een dijbeenblessure.