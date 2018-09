Gehandicapte Vogel kijkt na ongeluk alleen nog vooruit

„Tranen helpen niet, het is zoals het is”, zei ze in het ziekenhuis waar ze sinds eind juni verblijft. Vogel botste op de wielerbaan van Cottbus in volle vaart op een Nederlandse junior die een staande start oefende en liep daarbij een dwarslaesie op.

„Ik lag daar en zei alleen maar tegen mezelf: ademen, ademen. Toen pas zag ik hoe ik erbij lag. Toen mijn schoenen uit waren wist ik meteen dat ik nooit meer zou lopen”, vertelde Vogel die diverse operaties onderging en vorige week onthulde dat ze voortaan in een rolstoel zit. „Ik ben klaar om deze uitdaging aan te gaan”, klonk het strijdbaar uit de mond van de elfvoudig wereldkampioene. Ik wil weer leven en niet afhankelijk zijn van hulp. De kracht die ik had in mijn sport moet ik nu in het dagelijks leven gebruiken.”

Vogel zegt geen contact te hebben gehad met de betrokken junior noch met de Nederlande wielerbond. Via social media kreeg ze tal van steunbetuigingen van Nederlandse collega’s, renners uit andere landen en wielerfans uit heel de wereld. „Ik heb gehuild van vreugde toen ik uit mijn coma ontwaakte en al die reacties zag. Het was hartverwarmend.” Komend weekeinde mag Vogel voor het eerst naar huis. Daarna keert ze terug naar het ziekenhuis in Berlijn voor het eerste deel van de revalidatie. Of ze terugkeert in de sport als paralympiër wist ze nog niet. Maar na een eerste rolstoeltraining lijkt haar ambitie gewekt. Ook wil Vogel actief blijven als atletenvertegenwoordigster bij de internationale wielrenunie UCI.