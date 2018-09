Drama Gavin Vlijter (Fortuna): Rest van seizoen geblesseerd

Vlijter heeft in een oefenduel met Standard Luik een ernstige blessure aan zijn rechterknie opgelopen. In een sprintduel kwam hij ten val waarbij hij zijn knie verdraaide. Uit onderzoek bleek dat de voorste kruisband van zijn knie volledig is afgescheurd. Voor het herstel staat ten minste negen maanden, zo meldt de Limburgse eredivisionist.

Vlijter mag met recht een pechvogel worden genoemd. Ruim een jaar geleden liep hij een vergelijkbare blessure op aan zijn linkerknie waarvan hij pas twee maanden volledig hersteld was. ,,Een inscheuring van de voorste kruisband is een nachtmerrie voor elke voetballer'', zegt fysiotherapeut en hoofd medische staf Jeroen Dieteren. ,,Het is extra tragisch dat het Gavin wederom overkomt. Het is zwaar voor hem, maar hij gaat ook hier weer sterker uitkomen.''